Arteixo da voz a su patrimonio marinero
El Ayuntamiento de Arteixo ha creado el Caderno de Mar Sorrizo para acercar a los vecinos a la historia del patrimonio marinero local. Con actividades, curiosidades y otras propuestas creativas sobre los ecosistemas costeros, el cuaderno ya está disponible de forma gratuita en el Museo do Mar de Sorrizo. Con este documento, los interesados podrán participar también en talleres, rutas interpretativas, exposiciones y muchas otras iniciativas culturales vinculadas a la divulgación del patrimonio arteixán.
