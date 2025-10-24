A Barcala, terrorífica por un día

«Mucha lona, mucho cartón y mucha imaginación». Esos son los ingredientes con los que un grupo de madres y padres de A Barcala convertirán la urbanización en un entramado de terroríficos escenarios interactivos para divertimento de sus criaturas en Halloween, explica Sara López, una de las impulsoras. La cita, que será el día 1 de noviembre a partir de las 18.00, entraña también su dosis de humor y sus organizadores, en homenaje a un audio que se viralizó hace unos años por una dudosa pronunciación de la fiesta en inglés, la han bautizado como Jargolin.

Una mujer sale de una pantalla y evoca ‘The Ring’. | Sara Nebril

La iniciativa surgió ya en la salida de la pandemia con un pequeño grupo de chicos que iban haciendo truco o trato por las viviendas. Al año siguiente se apuntaron más y hace dos «se quejaban los vecinos de la cantidad de niños que iban por los portales», cuenta López. «Entonces hace dos años decidimos repartir chuches y el año pasado no se iba a hacer nada y decidimos un grupo de amigas y yo hacer algo. Creamos un grupo de Whatsapp y pensamos que irían nuestros niños y poco más Tuvimos que frenar en 100», relata. Pidieron «una pequeña colaboración a las familias» para comprar chuches y decoración, hicieron una merienda de chocolate con churros y montaron escenarios interactivos, un circo del terror, un cementerio y una pantalla de televisión en la que evocaron la película The ring y de la que salía «una chica que tiene el pelo muy largo y lo llevaba todo mojado y salía agachada», como el personaje del filme. «Ese fue el que más terror causó», recuerda. Tan bien resultó la propuesta que este año serán el doble, 200, los niños que participarán en el recorrido y disfrutarán de los escenarios interactivos, en los que actuarán padres, les darán algún susto y repartirán caramelos. «Tuvimos que parar. Habríamos seguido cogiendo niños, pero es complicado gestionarlo», cuenta.

Además de las aportaciones de los chicos y familias participantes, la iniciativa cuenta con la colaboración de la mayor parte de locales de A Barcala. El Concello les deja una carpa y les cedió un bajo para prepararlo todo. La evolución puede seguirse en Instagram, en la cuenta @gentuzaabarcala, que lleva el nombre, Gentuza, con el que este grupo, afirma López, en forma de comparsa para la ocasión, ganó el primer premio en el Carnaval Pequeno de Cambre.