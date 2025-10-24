Betanzos amplía por segunda vez el plazo para cubrir los puestos del mercado y se abre a cambios de ubicación
El Ayuntamiento se abre a "readaptar" la ubicación de los puntos de venta para adaptarse a las necesidades de las personas interesadas | El primer concurso quedó desierto
El Concello de Betanzos abrirá un nuevo plazo para optar a los puestos del rehabilitado mercado de abastos. Tras quedar desierto el primer concurso, el Ayuntamiento abrió un nuevo proceso de licitación y, al término del plazo para presentar ofertas, autorizó una prórroga que finalizaba ayer, jueves 23 de octubre. A consulta de este diario, un portavoz del Ejecutivo municipal explicó que abrirán una segunda moratoria, aunque no aclaró si se había presentado alguna solicitud hasta ahora.
El Gobierno local se abre también a «readaptar» los puestos tras las observaciones trasladadas por algunas personas interesadas. Según explica, los técnicos municipales recibieron varias solicitudes dirigidas a cambiar la ubicación de los puestos y concentrar buena parte de los de hostelería en la planta superior.
El Concello publicará hoy un decreto para ampliar hasta el próximo 7 de noviembre el plazo para presentar ofertas. En su resolución, detallará también los cambios en la disposición para intentar adaptarse a las necesidades de los aspirantes.
Es la segunda vez que el Concello realiza cambios en las condiciones para adjudicar los puestos de la plaza de abastos. El Gobierno local pretendía inicialmente que todos los puntos de venta fuesen gestionados por la misma empresa concesionaria, que asumiría además la gestión de las zonas comunes, los servicios de limpieza y vigilancia y las actividades culturales y musicales.
Tras quedar desierto el concurso, el Concello optó por reformular el pliego para permitir que los puestos pudiesen ser administrados por separado con la condición de que las futuras concesionarias constituyan una asociación para llevar a cabo los servicios anteriores, así como para acordar un sistema de pagos, pedidos y presentar una vajilla y vestimenta común para todos los puestos. El pliego fija un período de concesión de diez años, con posibilidad de dos de prórroga.
La rehabilitación del mercado de abastos con cargo a los fondos del Next Generation fue una de las obras más ambiciosas de las acometidas por el Gobierno local de María Barral, que aguarda hacer de la plaza uno de los «motores» para dinamizar el casco histórico.
Las dificultades para adjudicar los puestos ha demorado su apertura, prevista inicialmente para la pasada Semana Santa y pospuesta posteriormente a verano.
- Pablo Martínez, el hostelero que reabre el bar que unía a toda una parroquia de Arteixo: 'Llevaremos toda nuestra alegría al local
- Bonos de 100 euros para gastar en concellos de A Coruña con menos de 20.000 habitantes
- La Semana de la Tortilla de Betanzos ya tiene ganador del certamen casero y se prepara para elegir el profesional
- Fallece un concejal de Irixoa tras sufrir varias picaduras de velutinas en una finca en Teixeiro
- El negocio de Ledoño que reta a comer siete kilos de tortilla en media hora: «Comenzó en plan broma con un cliente»
- A Maquía, de las pastas de té a abrir una heladería en Santa Cristina
- Fallece Manuel Porta, el dueño del restaurante El Pinar en Perbes, un 'referente' en Miño
- Al rescate del Olímpico: ceden gratis un terreno para evitar la disolución del club de Bergondo