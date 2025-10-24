Betanzos amplía por segunda vez el plazo para cubrir los puestos del mercado y se abre a cambios de ubicación

El Concello de Betanzos abrirá un nuevo plazo para optar a los puestos del rehabilitado mercado de abastos. Tras quedar desierto el primer concurso, el Ayuntamiento abrió un nuevo proceso de licitación y, al término del plazo para presentar ofertas, autorizó una prórroga que finalizaba ayer, jueves 23 de octubre. A consulta de este diario, un portavoz del Ejecutivo municipal explicó que abrirán una segunda moratoria, aunque no aclaró si se había presentado alguna solicitud hasta ahora.

El Gobierno local se abre también a «readaptar» los puestos tras las observaciones trasladadas por algunas personas interesadas. Según explica, los técnicos municipales recibieron varias solicitudes dirigidas a cambiar la ubicación de los puestos y concentrar buena parte de los de hostelería en la planta superior.

El Concello publicará hoy un decreto para ampliar hasta el próximo 7 de noviembre el plazo para presentar ofertas. En su resolución, detallará también los cambios en la disposición para intentar adaptarse a las necesidades de los aspirantes.

Es la segunda vez que el Concello realiza cambios en las condiciones para adjudicar los puestos de la plaza de abastos. El Gobierno local pretendía inicialmente que todos los puntos de venta fuesen gestionados por la misma empresa concesionaria, que asumiría además la gestión de las zonas comunes, los servicios de limpieza y vigilancia y las actividades culturales y musicales.

Tras quedar desierto el concurso, el Concello optó por reformular el pliego para permitir que los puestos pudiesen ser administrados por separado con la condición de que las futuras concesionarias constituyan una asociación para llevar a cabo los servicios anteriores, así como para acordar un sistema de pagos, pedidos y presentar una vajilla y vestimenta común para todos los puestos. El pliego fija un período de concesión de diez años, con posibilidad de dos de prórroga.

La rehabilitación del mercado de abastos con cargo a los fondos del Next Generation fue una de las obras más ambiciosas de las acometidas por el Gobierno local de María Barral, que aguarda hacer de la plaza uno de los «motores» para dinamizar el casco histórico.

Las dificultades para adjudicar los puestos ha demorado su apertura, prevista inicialmente para la pasada Semana Santa y pospuesta posteriormente a verano.