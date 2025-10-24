Café de Segundo, premio popular a la mejor tortilla
Este establecimiento obtuvo en 2024 el galardón del jurado | El local Travesía Vinos quedó segundo
El premio popular de la Semana de la Tortilla de Betanzos ya tiene ganador. Los votantes que han probado las diferentes propuestas durante la semana de certamen gastronómico hicieron público este jueves su veredicto, que vuelve a recaer en una tortilla conocida entre los paladares más exigentes.
El Burger City Café Segundo, ganador en el pasado año 2024 del premio otorgado por el jurado profesional, se ha alzado esta vez con el premio popular y ha sido seleccionado como la mejor tortilla de Betanzos.
La tortilla de este establecimiento fue la más votada entre los catorce establecimientos participantes en esta nueva edición del certamen gastronómico. Tras la tortilla de Café Segundo, se clasificaron en segundo puesto la Travesía Vinos y O Noso Recuncho en tercer lugar.
