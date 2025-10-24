Conciertos y pasacalles con el Outubro Folk en O Burgo

Música, baile y tradición llegan este fin de semana a la explanada el paseo de O Burgo con la celebración del Outubro Folk. El festival está organizado por la Agrupación Folclórica Ancoradoira, que celebra su 35º aniversario, con colaboración del Concello de Culleredo y la Diputación.

La programación arrancará el viernes 24 a las 19.00 con los cantos de taberna, que recorrerán 16 establecimientos de O Burgo. A las 22.00 en la explanada del paseo habrá foliada libre.

El sábado 25 a las 12.00 se celebrará el festival infantil, con las actuaciones de Os Rueiriños, la Agrupación Cultural La Madreña y la Asociación Folclórica Ancoradoira. A las 13.30 habrá comida popular con una paella, y a las 15.00 empezará el CullerFolk, con grupos como Xilbatuxeiras, Amigos da Gaita, Aire e Pau, As Raíñas ao lado de… y la propia Ancoradoira. A las 19.00 habrá pasacalles y después, el Festival Folclórico del 35º aniversario de Ancoradoira, con Meigas e Trasgos, La Madreña y la agrupación anfitriona. El broche será una foliada abierta a las 22.00.