A concurso por 3,6 millones la primera fase de la reforma de la travesía de Arteixo

El Concello de Arteixo ha sacado a contratación por 3,6 millones (impuestos incluidos) la primera fase de la humanización de la Travesía de Arteixo. El concurso establece un plazo de 12 meses para ejecutar una obra que transformará una de las principales arterias del municipio.

La actuación en esta primera fase abarcará un tramo de 1,8 kilómetros , concretamente los que van desde la rotonda de Sabón hasta el cruce con las calles Independencia y Reconquista Los trabajos incluyen la creación de una amplia plaza en el tramo inicial, la habilitación de zonas de estancia y pequeñas zonas ajardinada y la ampliación de las plazas de aparcamiento.

El proyecto incluye la creación de un aparcamiento disuasorio, la instalación de nuevo mobiliario , la plantación de árboles y la reordenación del tráfico mediante nuevas rotondas.

Una de las glorietas se instalará en el cruce de Morás. Su ejecución obligará a demoler unas edificaciones que no respetan las alineaciones. El proyecto incluye también la creación de un pequeño espacio de estancia próximo a la fuente pública de A Horta. En el tramo final hasta alcanzar la calle Reconquista se habilitarán tres zonas de estancia. La de mayor tamaño se ubicará en el cruce con la Avenida do Apóstol, donde se reformará la fuente existente.

Las empresas interesadas en acometer la obra pueden presentar ofertas hasta el 21 de noviembre.