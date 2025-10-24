Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

‘Os dous de sempre’, este domingo en Sada

Sada programa el espectáculo Os dous de sempre para este domingo a las 19.00 en el auditorio de la Casa da Cultura. La función contará con los actores Evaristo Calvo, Víctor Mosqueira y Josito Porto sobre las tablas, en una representación que se programa en el año del 75º aniversario del fallecimiento del autor, Castelao.

