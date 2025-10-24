Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Encuentro sobre fuegos con el BNG en Betanzos

El BNG celebra hoy un encuentro sobre la ola de fuegos en Galicia el verano pasado y sus propuestas. Será a las 19.30 en el Salón Azul del Liceo. Intervendrán una doctora en ingeniería agrónoma, un ingeniero de montes y técnico agrícola y diputados autonómicos del BNG.

