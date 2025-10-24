El Gobierno local ordena priorizar el pago al Club Ciclista Cambre, en "situación crítica"
Asegura que la situación de Sementeira está "prácticamente resuelta", a falta "unicamente de la firma formal", que prevé para "los próximos días" | El Ejecutivo se compromete a "trabajar de manera ágil y priorizada para desbloquear los expedientes pendientes" de subvenciones a asociaciones
El Gobierno local de Cambre ha dado orden de priorizar la tramitación del expediente y el pago al Club Ciclista Cambre, entidad deportiva que atraviesa una «situación crítica», afirma. La alcaldesa, Diana Piñeiro, ha dado «instrucciones expresas para priorizar la tramitación de su expediente pendiente, que corresponde a la subvención de 2023», asegura el Ejecutivo municipal, que busca «ofrecer una solución urgente al club y estabilizar su situación». En cuanto al conjunto de asociaciones y clubes, que este lunes denunciaron en un comunicado que llevan más de cuatro años sin cobrar las subvenciones del Ayuntamiento y con las que la alcaldesa se reunió el martes, Piñeiro sostiene que la situación «es consecuencia del abandono total del anterior Gobierno, que dejó sin poder ejecutarse los convenios correspondientes a 2024 y 2025» y garantiza que tiene «plena consciencia de la situación de dificultad que atraviesan algunas entidades y que su equipo «asume el compromiso de afrontarla con determinación para evitar que continúe y empeore la situación actual».
El Ejecutivo se compromete a «trabajar de manera ágil y priorizada para desbloquear los expedientes pendientes, estableciendo como primer paso un análisis riguroso de la situación actual de cada caso», afirma en una nota de prensa, en la que adjunta un documento con un detalle del recorrido y las fechas de los expedientes de ayudas a cada entidad en el Concello. Los expedientes para subvenciones por concurrencia competitiva a decenas de entidades iniciados en 2022 y 2023 aún no se han delegado a Secretaría y uno de ellos fue devuelto tres veces por Intervención.
Junto con el caso del Club Ciclista Cambre, el Concello destaca el caso de Sementeira y afirma que su situación está «prácticamente resuelta», a falta «únicamente de la firma formal, un trámite que se realizará los próximos días».
Alternativa pide «una solución urgente» y «paciencia» a las entidades
Alternativa dos Veciños reclama «una solución urgente» a los impagos de las subvenciones a entidades, sobre todo, a «las que están siendo más afectadas, como la Escola de Música Sementeira y el Club Ciclista Cambre, ambas históricas en el municipio y que se encuentran en una situación límite que pone en riesgo su continuidad». «Es una pena que el motivo de la unión venga de una cuestión tan grave. Pero este movimiento es también una muestra de la fuerza y compromiso de entidades vecinales, culturales y deportivas, el verdadero motor social de nuestro municipio», afirma. Hace «un llamamiento a la paciencia y la responsabilidad» por «la complejidad de resolver en pocos meses un problema que lleva enquistado cuatro años».
