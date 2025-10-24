Una lámina se desprende de la pasarela del castillo de Santa Cruz, en Oleiros

La degradación de la pasarela del castillo de Santa Cruz, en Oleiros, continúa con un nuevo desprendimiento de una lámina. El Ayuntamiento de Oleiros ha demandado acciones urgentes por parte del Ministerio de Transición Ecológica y la Dirección General de la Costa y el Mar para arreglar el paseo que conecta el islote con la playa.

En declaraciones esta mañana el alcalde, Ángel García Seoane, señaló que el Concello ya había entregado un anteproyecto a Costas, por lo que no era necesario contratar la redacción del proyecto. El regidor exigió que se aborde "de inmediato" la situación y se contraten las obras para sustituir la pasarela, que el Ayuntamiento cifra en un millón de euros. "Miles de personas transitan durante todo el año por la pasarela para acceder al castillo, uno de los espacios públicos más destacados de Oleiros y uno de los grandes reclamos turísticos de Galicia", afirma el Concello.

Fue a finales de julio cuando Dirección General anunció la licitación de este plan por 90.600 euros (IVA incluido), asegurando que existían "multitud de daños en sus componentes que hacen necesaria su sustitución" tras numerosas inspecciones.

El Concello de Oleiros también había realizado comprobación que resultaron en un informe que destacaba «deterioros significativos» por la exposición del camino de 146 metros al agua y organismos xilófagos; una «corrosión generalizada en dinteles pilas y tablero» y «agujereados de la chapa». El documento redactado por una ingeniería apuntaba a «pérdidas excesivas de material» en algunos puntos, que podían alcanzar el 70% en algunos tramos, y advertía también de «ciertos incumplimientos funcionales» en las barandillas.

El Ayuntamiento lleva reclamando actuaciones desde hace más de dos años ante el deteriorado estado de la infraestructura, que se hace todavía más visible con este último desprendimiento. Costas por su parte opta por sustituir por completo la pasarela actual, de más de 25 años, y construir una nueva en el mismo lugar. El proyecto tendrá que ser redactado en diez meses y deberá incluir estudios previos como los trabajos batimétricos, geológicos y geotécnicos y los informes de patrimonio e integración paisajística. Actualmente, el departamento estatal está evaluando tres ofertas para la redacción del proyecto.