A Laracha celebra a una de sus centenarias
A Laracha celebró esta semana el cumpleaños de una de sus vecinas más veteranas. Josefa Esperanza Vázquez, residente en Paiosaco con sus hijas, cumplió este martes 101 años. El alcalde de la localidad, José Manuel López Varela, junto con la concejala Rocío López se acercaron hasta la casa de la vecina para felicitarla y regalarle una placa conmemorativa de parte de toda la corporación. Josefa, conocida como Pepa, es la quinta persona de más edad del municipio y cuenta con un excelente estado de salud.
