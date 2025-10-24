PP y no adscritos aprueban el sueldo de Mouriño, el único «por ahora»

El alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño, del PP, ya tiene aprobado su sueldo con la única dedicación exclusiva que tendrá el Gobierno local «por ahora», apuntó. El salario, el mismo que el anterior regidor, Javier Gestal, 46.858 euros brutos anuales más los gastos de seguridad social, salió adelante con los votos a favor del PP y los dos no adscritos, exmiembros del Gobierno de Alternativa que apoyaron la moción de censura, y en contra de Alternativa dos Veciños. La edila del PSOE se ausentó por motivos de salud.

La portavoz de Alternativa, Rocío Rabuñal, aseguró que, en principio, se llevó a comisiones un salario de 10.000 euros más y que Mouriño fingió que era un error y lo dejó en la misma cuantía que Gestal. Criticó que se dio de alta en la seguridad social el 25 de septiembre cuando, afirmó, no puede cobrar como alcalde antes del acuerdo plenario. Defendió que «no fue elegido democráticamente sino que llegó al cargo mediante una moción de censura apoyada por dos tránsfugas, lo que cuestiona su legitimidad política». Rabuñal aseguró que los ediles del PP y los dos no adscritos han estado ejerciendo funciones de ediles de Gobierno sin haberse llevado a pleno ningún decreto de nombramiento ni reparto de áreas. Francisco Bello y Mercedes Caridad, negaron ser tránsfugas, como les calificó Rabuñal.

Mouriño, con ironía, felicitó a Rabuñal por su «nuevo cargo de 30.000 euros en el Concello de Oleiros», donde es alcalde el presidente de Alternativa, Ángel García Seoane. Defendió la legalidad de la moción de censura. Explicó que los demás concejales tienen sus trabajos y tienen capacidad para atender también al Concello. «Con la capacidad que tienen nuestros técnicos municipales, no hacen falta tener dedicaciones exclusivas», sostuvo, aunque admitió que quizá necesiten más adelante un asesor y no quiso cerrar del todo la puerta al alguna dedicación para ediles. Afirmó que Gestal «cobrará más» que él ya que, además del salario, cobraba trienios porque es funcionario.