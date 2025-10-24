Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres cursos en Betanzos en noviembre

Betanzos organiza tres actividades formativas en el Aula de la Rede Cemit. Los días 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24 y 25 de noviembre se impartirá Iniciación á informática, internet e correo electrónico de 09.00 a 10.30. Los días 7, 14, 21 y 28 de noviembre será el curso A Miña Banca Dixital: fácil e segura de 09.00 a 11.00. Y el 18 de noviembre será el examen de teleformación EMA a las 10.30.

