Tres cursos en Betanzos en noviembre
Betanzos organiza tres actividades formativas en el Aula de la Rede Cemit. Los días 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24 y 25 de noviembre se impartirá Iniciación á informática, internet e correo electrónico de 09.00 a 10.30. Los días 7, 14, 21 y 28 de noviembre será el curso A Miña Banca Dixital: fácil e segura de 09.00 a 11.00. Y el 18 de noviembre será el examen de teleformación EMA a las 10.30.
