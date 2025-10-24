Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«La Xunta cumplirá con Betanzos», dice el PP local

El PP de Betanzos replica a las críticas de la alcaldesa al presupuesto autonómico. «La Xunta cumplirá con Betanzos, como ha hecho hasta ahora, a pesar de que María Barral no hizo los deberes en tiempo y forma», asegura.

