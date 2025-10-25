El alquiler sube en Oleiros un 23% en 10 años, la escalada más alta del área

El coste de la vivienda continúa encareciéndose también en el área metropolitana de A Coruña. Oleiros es el municipio donde más han subido los alquileres en los últimos diez años, un 23%, de acuerdo a los últimos datos de los Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística (INE), del año 2023.

Según el instituto estadístico, la localidad se sitúa por debajo de A Coruña en la subida del precio medio por arrendamiento, pasando de los 372 euros de media a los 481 euros. El coste de un alquiler en Oleiros casi un 11% más barato que en la ciudad, donde el coste de la vivienda aumentó un 25% en la última década.

De media, un vecino de Oleiros pagaría unos 5.772 euros al año por su vivienda, lo que representa un 29% de la renta neta media del municipio, que en 2023 se situaba en 19.798 euros al año según el INE, casi un tercio de sus ingresos.

El incremento de Oleiros es casi tres puntos más alto que en Arteixo, donde en la última década los arrendamientos se han encarecido un 20%. A pesar de que esta localidad cuenta con los alquiler más bajos entre los grandes municipios del área metropolitana, unos 399 euros al mes, los precios del alquiler han subido del 2022 al 2023 en un 4,5 %, frente al 3,5% de Oleiros. Los arteixanos dedicaron un promedio de 34% de sus ingresos anuales en pagar un alquiler en su localidad.

Donde han subido más en el último año ha sido en Culleredo. En el municipio, el alquiler de una vivienda se incrementa un 6%, pasando de costar 391 euros al mes en 2022 a 414 euros en 2023. Lo que un vecino de Culleredo destina a pagar su casa representa el 32% de su renta neta anual, que en 2023 era de 15.320 euros.

Los residentes de Cambre son los más perjudicados por el incremento del alquiler. En los últimos 10 años lo que pagan al mes ha subido un 19%, pero el peso que este coste tiene en sus ingresos es todavía mayor. En 2023, de media, un cambrés destinó el 35% de su renta anual, situada en 15.244 euros, a la vivienda.