Betanzos contrata el SAF por 1,3 millones de euros al año
El Concello de Betanzos afirma que acaba de adjudicar el Servicio de Axuda no Fogar (SAF) a la empresa Iades, que se presentó junto a otras tres, para los dos próximos años. «Se trata del servicio municipal más importante en cuanto a partida presupuestaria al alcanzar los 1,3 millones de euros al año», señala el Ayuntamiento.
El servicio se cofinancia entre la administración y los usuarios, 108 en este momento, apunta. «Aunque no es una competencia municipal, según explica la alcaldesa, María Barral, el Concello aporta algo más del 50% del coste, incluyendo en este porcentaje lo que pagan los usuarios y usuarias que, en todo caso, es una ínfima parte de esa aportación». El resto lo aportan la Xunta y el Estado.
El servicio se adjudica por 24,93 euros por hora prestada por la empresa concesionaria, «el doble de lo que el Concello pagaba hace seis años, lo que refleja la fuerte subida que tuvo en estos últimos años el servicio, principalmente por la subida de salarios y condiciones laborales», asegura el Concello. Será «para personas dependientes valoradas a través del Sistema de Autonomía e Atención á Dependencia de Galicia» y «estará abierto a todas las personas o unidades de convivencia para las que, de acuerdo con la valoración técnica, suponga un recurso idóneo de atención», explica.
- Bonos de 100 euros para gastar en concellos de A Coruña con menos de 20.000 habitantes
- La Semana de la Tortilla de Betanzos ya tiene ganador del certamen casero y se prepara para elegir el profesional
- El negocio de Ledoño que reta a comer siete kilos de tortilla en media hora: «Comenzó en plan broma con un cliente»
- A Maquía, de las pastas de té a abrir una heladería en Santa Cristina
- Al rescate del Olímpico: ceden gratis un terreno para evitar la disolución del club de Bergondo
- El Club Ciclista de Cambre cerrará si no cobra el dinero pendiente del Concello: «Si no podemos pagar las deudas tenemos que cerrar»
- Fallece Manuel Porta, el dueño del restaurante El Pinar en Perbes, un 'referente' en Miño
- Oleiros ofertará más suelo para vivienda protegida y chalés