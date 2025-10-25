Betanzos contrata el SAF por 1,3 millones de euros al año

El Concello de Betanzos afirma que acaba de adjudicar el Servicio de Axuda no Fogar (SAF) a la empresa Iades, que se presentó junto a otras tres, para los dos próximos años. «Se trata del servicio municipal más importante en cuanto a partida presupuestaria al alcanzar los 1,3 millones de euros al año», señala el Ayuntamiento.

El servicio se cofinancia entre la administración y los usuarios, 108 en este momento, apunta. «Aunque no es una competencia municipal, según explica la alcaldesa, María Barral, el Concello aporta algo más del 50% del coste, incluyendo en este porcentaje lo que pagan los usuarios y usuarias que, en todo caso, es una ínfima parte de esa aportación». El resto lo aportan la Xunta y el Estado.

El servicio se adjudica por 24,93 euros por hora prestada por la empresa concesionaria, «el doble de lo que el Concello pagaba hace seis años, lo que refleja la fuerte subida que tuvo en estos últimos años el servicio, principalmente por la subida de salarios y condiciones laborales», asegura el Concello. Será «para personas dependientes valoradas a través del Sistema de Autonomía e Atención á Dependencia de Galicia» y «estará abierto a todas las personas o unidades de convivencia para las que, de acuerdo con la valoración técnica, suponga un recurso idóneo de atención», explica.