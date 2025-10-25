La biblioteca de Betanzos consigue otro premio por su programa ‘Paseos librescos’

La biblioteca municipal logra otro premio por su programa Paseos librescos. Solo unos días después de que el Ministerio de Cultura le concediese uno de los galardones María Moliner, la Xunta ha otorgado a esta iniciativa el primer premio del certamen Bibliotecas que inspiran en la categoría de concellos de más de 10.000 habitantes.

La Rede de Bibliotecas de Galicia destaca la «calidad técnica y organizativa del proyecto», su «apuesta decidida por un enfoque innovador que combina tradición y modernidad» y la concepción de la biblioteca como «un centro vivo de aprendizaje, creatividad, diálogo y transformación social».

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, celebra este nuevo premio y agradece a los responsables de la biblioteca «su firme compromiso con la promoción de la lectura». La regidora destaca la «dedicación del equipo humano» del centro, «fundamental para el éxito de esta iniciativa». El Concello llama además la atención sobre otra de las peculiaridades del programa Paseos librescos, «que combina el acercamiento a los libros con la puesta en valor del patrimonio local».

Los paseos realizados dentro de este programa responden a diferentes temáticas y comienzan en la biblioteca con una muestra bibliográfica. Esta exposición preliminar suele contar con documentos del archivo municipal y con piezas del Museo das Mariñas.