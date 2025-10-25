Conciertos, foliadas y cantos de taberna en O Burgo.

O Burgo se llenó este viernes y sábado de música y la cultura tradicionales gallegas con el Outubro Folk, que se celebró en la explanada del paseo marítimo. La cita, organizada por la Agrupación Folclórica Ancoradoira con la colaboración del Concello de Culleredo, incluyó cantos de taberna, actuaciones, foliada infantil y de adultos y el Festival Folclórico que se celebra por el 35º aniversario de la agrupación anfitriona, Ancoradoira.