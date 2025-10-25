Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conciertos, foliadas y cantos de taberna en O Burgo

Conciertos, foliadas y cantos de taberna en O Burgo.

Conciertos, foliadas y cantos de taberna en O Burgo. / LOC

RAC

Culleredo

O Burgo se llenó este viernes y sábado de música y la cultura tradicionales gallegas con el Outubro Folk, que se celebró en la explanada del paseo marítimo. La cita, organizada por la Agrupación Folclórica Ancoradoira con la colaboración del Concello de Culleredo, incluyó cantos de taberna, actuaciones, foliada infantil y de adultos y el Festival Folclórico que se celebra por el 35º aniversario de la agrupación anfitriona, Ancoradoira.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents