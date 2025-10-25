Condenado a cárcel por insultos racistas a dos hombres en un gimnasio de Dorneda: llamó a uno «mono» delante de sus hijos

La Audiencia Provincial ha ratificado una condena de dos años de prisión a un hombre que profirió insultos racistas contra dos hombres en una instalación deportiva de Oleiros. El condenado llegó a llamar a uno de ellos «negro de mierda» y «mono» delante de los hijos menores de este, asustándolos y haciéndolos llorar.

Los hechos ocurrieron entre junio y julio de 2022. En uno de los casos, el condenado estaba en un gimnasio de Dorneda y, para explicarle un ejercicio a un tercero, levantó una de las barras usadas para hacer ejercicio hacia a un joven de 17 años «sin mediar discusión». Aunque no lo agredió, sí empezó a insultarlo delante de los demás usuarios, llamándolo «negro de mierda» y diciéndole «vuelve en patera, vete a África». El monitor de la sala del establecimiento intervino, y el condenado abandonó el lugar. Unos días más tarde se encontró con el joven al que había insultado y le pidió disculpas, pero como este «solo le contestó con un ok», el hombre «volvió a reiterarle los mismos insultos y expresiones, teniendo que intervenir de nuevo un monitor» y llevárselo.

Poco más tarde, el condenado tuvo «un ligero choque» con otro hombre de raza negra en los vestuarios, que se estaba duchando con sus hijos de siete, cinco y dos años. Una vez más, recurrió a los insultos racistas contra el otro hombre, al que no conocía de nada, diciéndole «qué haces aquí negro de mierda, vuélvete a tu país en tu patera, mono», delante de los niños. Los menores, de hecho, se asustaron y comenzaron a llorar. Un monitor intervino y se llevó al hombre, pero, cuando este se volvió a encontrar con el usuario unos minutos más tarde, «volvió a proferirle las mismas frases».

El Juzgado de instrucción nº8 de A Coruña instruyó la causa, y la Audiencia Provincial falló este año que el hombre es culpable de dos delitos contra la integridad moral, penado cada uno con un año de cárcel y seis meses de multa, con una cuota diaria de tres euros. La Fiscalía pedía para el acusado tres años y cuatro meses de cárcel, así como una multa de 3.600 euros y contra los derechos fundamentales y libertades públicas además de ser juzgado por un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas.

La sentencia, que es firme y por tanto en principio no puede ser recurrida, añade que el hombre queda inhabilitado, durante cuatro años, para realizar profesiones «en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre», y que, como responsabilidad civil, deberá pagar a cada uno de los hombres a los que insultó mil euros. Además, tendrá que abonar las costas del juicio.