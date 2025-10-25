La Diputación apoya con 40.000 euros la Festa do Pan de Carral
Carral
La Diputación apoya con cerca de 40.000 euros al Concello de Carral en la celebración de la XXI edición de su Festa do Pan. El 80% del coste de organización del evento, que se celebró en mayo, fue financiado por la entidad provincial, como se estipula en el convenio firmado recientemente entre el vicepresidente provincial, Xosé Regueira, y el alcalde, José Luis Fernández Mouriño.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Bonos de 100 euros para gastar en concellos de A Coruña con menos de 20.000 habitantes
- La Semana de la Tortilla de Betanzos ya tiene ganador del certamen casero y se prepara para elegir el profesional
- El negocio de Ledoño que reta a comer siete kilos de tortilla en media hora: «Comenzó en plan broma con un cliente»
- A Maquía, de las pastas de té a abrir una heladería en Santa Cristina
- Al rescate del Olímpico: ceden gratis un terreno para evitar la disolución del club de Bergondo
- El Club Ciclista de Cambre cerrará si no cobra el dinero pendiente del Concello: «Si no podemos pagar las deudas tenemos que cerrar»
- Fallece Manuel Porta, el dueño del restaurante El Pinar en Perbes, un 'referente' en Miño
- Oleiros ofertará más suelo para vivienda protegida y chalés