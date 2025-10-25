La Diputación apoya con 40.000 euros la Festa do Pan de Carral

La Diputación apoya con cerca de 40.000 euros al Concello de Carral en la celebración de la XXI edición de su Festa do Pan. El 80% del coste de organización del evento, que se celebró en mayo, fue financiado por la entidad provincial, como se estipula en el convenio firmado recientemente entre el vicepresidente provincial, Xosé Regueira, y el alcalde, José Luis Fernández Mouriño.