La falta de cuidador impide ir a clase a Breixo, un alumno con autismo del instituto de Curtis

Breixo lleva sin ir a clase desde principio de curso. Su abstención no es voluntaria. La falta de un cuidador impide asistir al instituto a este escolar con autismo de Curtis. Su caso ha conseguido movilizar a la comunidad educativa, que se concentrará el próximo lunes 27 de octubre a las puertas del centro para exigir a la Xunta personal específico para atender las necesidades de este alumno.

«Decidimos que había que hacer algo y, como comprobamos que lo único que funciona es hacer ruido, pues vamos a hacer ruido», explica Belén Sánchez, la presidenta de la Asociación de Nais e Pais del instituto de Curtis. El colectivo relata que la demanda de este cuidador fue trasladada a la Xunta por el propio equipo directivo del centro pero que la Consellería de Educación se escuda en la falta de cuidadores disponibles para cubrir la vacante: «Sabemos que eso no es cierto», afirma la ANPA, que llama la atención sobre la importancia de este cuidador para garantizar la seguridad e inclusión de Breixo, tanto en el bus escolar como en el instituto.

La familia de este alumno incide en lo mismo. «Dicen que no hay gente en las listas y eso no es verdad, sí que hay vacantes, lo sabemos», apunta su padre, Luis Fernández Barral, que acusa a la Xunta de privar a su hijo de un recurso básico para garantizar su seguridad en un período de educación obligatoria. «Llevamos años dando la batalla para reclamar recursos que consideramos necesarios, pero ahora hablamos de medios imprescindibles, estamos batallando por lo mínimo» defiende y pregunta: «¿Qué quieren que hagamos, que nos queremos en casa temblando pensando que en un descuido Breixo va a salir por la puerta del instituto? Pues no».

A consulta de este diario, la Consellería de Educación afirma que «en estos momentos están en marcha los trámites para la dotación de un cuidador en este centro». «El equipo directivo está al tanto», añade. La respuesta no convence a la ANPA ni a la familia afectada, que exige plazos concretos para la incorporación de este especialista y que le echa en cara a la Xunta la tardanza de dotar al centro de un recurso que fue demandado ya a finales del pasado curso en previsión de la matriculación de Breixo.

La situación de este alumno con autismo ha recabado también apoyos políticos. El BNG se reunió con la ANPA y anunció que presentará una iniciativa en el Parlamento para exigir explicaciones a la Xunta por el retraso en dotar al centro de este cuidador. No es un caso aislado, critica la formación.

No es la primera vez que la falta de medios para atender a Breixo y su hermano, también con autismo, propicia quejas. Familias del colegio de Curtis ya se concentraron en 2022 por la supresión de un especialista de Pedagogía Terapéutica para atender a estos menores.