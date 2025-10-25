Firmas por más profesorado especialista en Tarrío
La ANPA Rosalía de Castro reúne apoyos para pedir refuerzos para el colegio cullerdense
La ANPA Rosalía de Castro del colegio de Tarrío, en Culleredo, reúne firmas para solicitar a la Xunta que ponga un profesor más de Pedagoxía Terapéutica (PT) y apoyo en Educación Infantil para cubrir las horas que ahora dedican dos maestras a labores directivas y abra una cuarta aula en 4º curso de Primaria. La asociación asegura que ha trasladado estas peticiones a la Consellería de Educación y «fueron denegadas reiteradamente, sin que se nos ofreciese una explicación convincente». Apunta que «no es un caso aislado» y asegura que hay centros de concellos vecinos que también piden refuerzos educativos que no les conceden.
«Nos vemos en la obligación de recoger firmas para que la Xunta cumpla con las medidas imprescindibles que garanticen una educación pública de calidad y en igualdad», afirma.
