Una lámina cae de la pasarela del castillo de Santa Cruz
Costas está evaluando ofertas para la redacción del proyecto de sustitución del paseo
Oleiros
La degradación de la pasarela del castillo de Santa Cruz continúa con el desprendimiento de una lámina hierro. El Concello de Oleiros ha demandado acciones urgentes por parte del Ministerio de Transición Ecológica para arreglar el paseo.
En declaraciones esta mañana el alcalde, Ángel García Seoane, exigió que se aborde «de inmediato» la situación y se contraten ya las obras, que el Concello cifra en un millón de euros.
A finales de julio la Dirección General anunció la licitación de la redacción del proyecto por 90.600 euros (IVA incluido), optando por sustituir por completo la pasarela actual y construir una nueva en el mismo lugar. Actualmente, el departamento estatal está evaluando tres ofertas para asumir el diseño del proyecto.
