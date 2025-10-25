A Laracha pide a la Xunta un local polivalente para el Alfredo Brañas
A Laracha
El alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela, mantuvo una reunión con el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para pedirle un local polivalente para el colegio Alfredo Brañas que pueda emplearse como comedor escolar, para el programa Madruga o para la realización de reuniones y actividades complementarias.
Según informa el Gobierno local, el conselleiro de Educación «consideró la solicitud apropiada a las necesidades del centro» y se comprometió a realizar un estudio técnico para valorar las diferentes opciones y «determinar la más viable y óptima». «El objetivo es que el nuevo espacio pueda estar a disposición del colegio a la mayor brevedad posible», afirma el Ejecutivo municipal que dirige el popular José Manuel López Varela.
