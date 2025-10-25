Las obras del colector obligarán a cortar 4 meses la vía de Suevos

Las obras para instalar un nuevo colector que evite los desbordamientos que se producen en el arenero de Suevos obligarán a cortar durante cuatro meses la vía que comunica esta localidad con O Portiño a través de la costa, la antigua DP-3002.

Augas de Galicia ha comunicado al Concello de Arteixo la necesidad de interrumpir el tráfico por esta vía debido a la presencia en el subsuelo de mucha roca, lo que obligará a realizar voladuras, informa el Gobierno local.

El Ejecutivo detalla que la carretera permanecerá cortada en horario ininterrumpido, «tanto en jornada laboral como nocturna» y que comenzará el próximo lunes 27 de octubre a las 9.00 horas. El tráfico será desviado a través de la carretera CP-0503 hacia Pastoriza y a través del vial municipal que comunica el polígono de Sabón pasando por Rañobre.

Las obras de construcción del nuevo colector desde el arenero de Suevos hasta la EDAR de Bens tendrán un coste estimado de 2,3 millones. Los trabajos consistirán en construcción de un nuevo tubo de mayor diámetro para evitar los desbordes que se producen desde hace unos tres años en el arenero, situado en la carretera DP-3002, que también se vio afectada por dos derrumbes en los últimos dos años.