El PSOE pide frenar la subida de la tasa de basura en Arteixo

Arteixo

El grupo municipal del PSOE de Arteixo avanza que presentará en el pleno de octubre una moción para «paralizar la subida del 28% en la tasa de la basura aprobada por el polo Partido Popular el pasado año, hasta que el Gobierno local cumpla con la implantación de los programas de incentivo ambiental que prometió a los vecinos y a las entidades económicas del Concello», afirma.

«La subida de la tasa de una vivienda tipo de 49,63 euros a 63,54 euros semestrales debía ir acompañada de bonificaciones de hasta el 15% para hogares que participasen en programas de compostaje o separación de fracción orgánica, y de entre el 5% y el 12% para comercios que se implicasen en acciones de reciclaje y sostenibilidad», asegura. Critica que, un año después de aprobarse la ordenanza, «nada se hizo».

