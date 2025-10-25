La séptima Nocturna do Xalo se celebrará el 22 de noviembre

La séptima edición de la Nocturna do Xalo se celebrará el próximo 22 de noviembre, a partir de las 19.00. La prueba, «ya consolidada en el calendario deportivo del municipio», dice el Concello, está organizada por la asociación Castelo Deporte con la colaboración del Ayuntamiento y apoyo de la Comunidad de Montes de Castelo. La salida y la meta estarán situadas en la polideportiva de Castelo y el itinerario discurrirá por los senderos y pistas del Monte Xalo. Las inscripciones, a 20 euros, ya están abiertas en la web de Emesports hasta el 18 de noviembre o hasta cubrir plazas.