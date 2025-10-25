La subida del IBI se mantiene por debajo del IPC en los presupuestos

Los principales impuestos municipales subirán en Oleiros por debajo del Índice de Precios de Consumo (IPC) . El alcalde, Ángel García Seoane, en declaraciones de este viernes desgranó cómo se financiarían los próximos presupuestos de 2026, adelantados por LA OPINIÓN, que alcanzan los 52,4 millones.

«El IPC anual para fijar tasas e impuestos está fijado en un 2,7%, pero no lo vamos a aplicar a todo», explicó el regidor. De esta forma, tanto las tasas de agua como de recogida de basura se mantienen igual, mientras que el impuesto de bienes inmuebles (IBI) solo sube al 2%. El impuesto de vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) sí que actualiza hasta el 2,7 %.

«Con esto y con todas las gestiones que hacemos, el dinero de Europa y la venta de suelo municipal, se sube ese presupuesto a los 52 millones», dijo el alcalde.