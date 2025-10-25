Unidade Local pide reordenar y poner zona residentes en Salvador Allende
Culleredo
Unidade Local —sin representación en la Corporación municipal— reclama la reordenación del aparcamiento en la calle Salvador Allende «para que las ambulancias puedan acceder a la recogida de enfermos». Asegura que el deterioro de la señalización de las plazas de estacionamiento por el paso del tiempo «provoca el mal estacionamiento». Reclama también implantar la zona de residentes.
- Bonos de 100 euros para gastar en concellos de A Coruña con menos de 20.000 habitantes
- La Semana de la Tortilla de Betanzos ya tiene ganador del certamen casero y se prepara para elegir el profesional
- El negocio de Ledoño que reta a comer siete kilos de tortilla en media hora: «Comenzó en plan broma con un cliente»
- A Maquía, de las pastas de té a abrir una heladería en Santa Cristina
- Al rescate del Olímpico: ceden gratis un terreno para evitar la disolución del club de Bergondo
- El Club Ciclista de Cambre cerrará si no cobra el dinero pendiente del Concello: «Si no podemos pagar las deudas tenemos que cerrar»
- Fallece Manuel Porta, el dueño del restaurante El Pinar en Perbes, un 'referente' en Miño
- Oleiros ofertará más suelo para vivienda protegida y chalés