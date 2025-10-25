Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Unidade Local pide reordenar y poner zona residentes en Salvador Allende

Culleredo

Unidade Local —sin representación en la Corporación municipal— reclama la reordenación del aparcamiento en la calle Salvador Allende «para que las ambulancias puedan acceder a la recogida de enfermos». Asegura que el deterioro de la señalización de las plazas de estacionamiento por el paso del tiempo «provoca el mal estacionamiento». Reclama también implantar la zona de residentes.

