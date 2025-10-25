La Universidade Laboral, centro de excelencia de FP

El CIFP (Centro Integrado de Formación Profesional) Universidade Laboral, de O Burgo, ha sido reconocido por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes como Centro de Excelencia de Formación Profesional, designación que conlleva una inversión directa de 1 millón de euros. El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, anunció ayer el reconocimiento, que «permitirá modernizar instalaciones y equipamientos, impulsar proyectos de innovación educativa y fortalecer la conexión entre la FP y el tejido productivo de la comarca», señaló.

«Es una magnífica noticia para Culleredo y para toda Galicia. Este reconocimiento premia el trabajo de una comunidad educativa comprometida y refuerza el papel del Laboral como referente formativo y tecnológico», destacó el alcalde, que felicitó al equipo directivo, profesorado, alumnado y personal no docente.