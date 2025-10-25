Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Universidade Laboral, centro de excelencia de FP

El Ministerio otorga al centro cullerdense el reconocimiento, dotado con un millón de euros

Vista de las instalaciones de la Universidade Laboral, en O Burgo.

Vista de las instalaciones de la Universidade Laboral, en O Burgo. / VÍCTOR ECHAVE

RAC

Culleredo

El CIFP (Centro Integrado de Formación Profesional) Universidade Laboral, de O Burgo, ha sido reconocido por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes como Centro de Excelencia de Formación Profesional, designación que conlleva una inversión directa de 1 millón de euros. El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, anunció ayer el reconocimiento, que «permitirá modernizar instalaciones y equipamientos, impulsar proyectos de innovación educativa y fortalecer la conexión entre la FP y el tejido productivo de la comarca», señaló.

«Es una magnífica noticia para Culleredo y para toda Galicia. Este reconocimiento premia el trabajo de una comunidad educativa comprometida y refuerza el papel del Laboral como referente formativo y tecnológico», destacó el alcalde, que felicitó al equipo directivo, profesorado, alumnado y personal no docente.

