La Universidade Laboral, centro de excelencia de FP
El Ministerio otorga al centro cullerdense el reconocimiento, dotado con un millón de euros
El CIFP (Centro Integrado de Formación Profesional) Universidade Laboral, de O Burgo, ha sido reconocido por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes como Centro de Excelencia de Formación Profesional, designación que conlleva una inversión directa de 1 millón de euros. El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, anunció ayer el reconocimiento, que «permitirá modernizar instalaciones y equipamientos, impulsar proyectos de innovación educativa y fortalecer la conexión entre la FP y el tejido productivo de la comarca», señaló.
«Es una magnífica noticia para Culleredo y para toda Galicia. Este reconocimiento premia el trabajo de una comunidad educativa comprometida y refuerza el papel del Laboral como referente formativo y tecnológico», destacó el alcalde, que felicitó al equipo directivo, profesorado, alumnado y personal no docente.
- Bonos de 100 euros para gastar en concellos de A Coruña con menos de 20.000 habitantes
- La Semana de la Tortilla de Betanzos ya tiene ganador del certamen casero y se prepara para elegir el profesional
- A Maquía, de las pastas de té a abrir una heladería en Santa Cristina
- Al rescate del Olímpico: ceden gratis un terreno para evitar la disolución del club de Bergondo
- El Club Ciclista de Cambre cerrará si no cobra el dinero pendiente del Concello: «Si no podemos pagar las deudas tenemos que cerrar»
- Oleiros ofertará más suelo para vivienda protegida y chalés
- Arde de madrugada el almacén y un comedor anexos a un bar en Abegondo
- A puja la tala de casi 200 eucaliptos del parque de O Paraxón, en Oza-Cesuras