El Vicente Otero urge el cuidador prometido

Alumnos y familias del colegio Vicente Otero Valcárcel protestaron de nuevo por el centro de Carral este jueves, en una nueva concentración impulsada por la ANPA Ana Lastra para urgir a la Xunta a poner un cuidador, única incorporación pendiente tras reforzar PT y AL.

