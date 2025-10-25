La XII Carreira da Auga, el día 2 en Sada
La XII Carreira da Auga a favor de Unicef será el próximo domingo día 2 de noviembre en Sada. Habrá carreras y andaina para adultos y una carrera para niños. Las inscripciones pueden realizarse hasta el día 29 en www.championchipnorte.com o hasta media hora antes el día del evento.
