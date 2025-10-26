Alternativa critica que las Casas da Xuventude solo abran de mañana

Alternativa dos Veciños de Cambre afirma que ha trasladado a la Junta de Gobierno su «preocupación» por las Casas da Xuventude, ya que abren solo en horario de mañana, lo que «deja sin uso real los servicios de información, orientación y asesoramiento, así como los espacios de encuentro destinados a la juventud», apunta. «Una consecuencia más del antiguo gobierno», señala.