Alternativa critica que las Casas da Xuventude solo abran de mañana
Cambre
Alternativa dos Veciños de Cambre afirma que ha trasladado a la Junta de Gobierno su «preocupación» por las Casas da Xuventude, ya que abren solo en horario de mañana, lo que «deja sin uso real los servicios de información, orientación y asesoramiento, así como los espacios de encuentro destinados a la juventud», apunta. «Una consecuencia más del antiguo gobierno», señala.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Bonos de 100 euros para gastar en concellos de A Coruña con menos de 20.000 habitantes
- La Semana de la Tortilla de Betanzos ya tiene ganador del certamen casero y se prepara para elegir el profesional
- A Maquía, de las pastas de té a abrir una heladería en Santa Cristina
- Al rescate del Olímpico: ceden gratis un terreno para evitar la disolución del club de Bergondo
- El Club Ciclista de Cambre cerrará si no cobra el dinero pendiente del Concello: «Si no podemos pagar las deudas tenemos que cerrar»
- Oleiros ofertará más suelo para vivienda protegida y chalés
- Arde de madrugada el almacén y un comedor anexos a un bar en Abegondo
- A puja la tala de casi 200 eucaliptos del parque de O Paraxón, en Oza-Cesuras