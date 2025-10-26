El Concello de Arteixo organiza fiestas por Samaín en los centros sociales de Sol y Mar, Pastoriza y Alto de Arteixo. La celebración será el 31 de octubre y las personas interesadas en asistir pueden formalizar su inscripción hasta el día 28 en los propios locales. Las actividades se desarrollarán en horario de tarde, de 17.00 a 20.00.

El Concello programa otros actos para festejar el Samaín, como un truco o trato por los comercios locales del Balneario, Meicende o Vilarrodís y sorteo de vales para gastar en los establecimientos.