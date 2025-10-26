Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arteixo organiza fiestas por Samaín en los centros sociales

Arteixo

El Concello de Arteixo organiza fiestas por Samaín en los centros sociales de Sol y Mar, Pastoriza y Alto de Arteixo. La celebración será el 31 de octubre y las personas interesadas en asistir pueden formalizar su inscripción hasta el día 28 en los propios locales. Las actividades se desarrollarán en horario de tarde, de 17.00 a 20.00.

El Concello programa otros actos para festejar el Samaín, como un truco o trato por los comercios locales del Balneario, Meicende o Vilarrodís y sorteo de vales para gastar en los establecimientos.

