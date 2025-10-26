Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Betanzos renueva la pasarela de As Cascas

La pasarela, renovada, que une As Cascas y O Pasatempo. | LOC

El Concello de Betanzos ha concluido las obras de renovación de la pasarela que une As Cascas con O Pasatempo, un paso muy transitado que presentaba importantes daños por la humedad acumulada. Los trabajos incluyeron la renovación de las piezas afectadas y la colocación de una lámina bituminosa como barrera impermeable.

