Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG critica la falta de inversión en As Mariñas

El BNG de As Mariñas acusa al Gobierno gallego de dejar fuera del presupuesto necesidades «históricas» del área. La formación lamenta la falta de fondo para la regeneración de la ría, para un centro de día público, para el casco histórico brigantino o para el IES de Miño.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents