El BNG critica la falta de inversión en As Mariñas
El BNG de As Mariñas acusa al Gobierno gallego de dejar fuera del presupuesto necesidades «históricas» del área. La formación lamenta la falta de fondo para la regeneración de la ría, para un centro de día público, para el casco histórico brigantino o para el IES de Miño.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Bonos de 100 euros para gastar en concellos de A Coruña con menos de 20.000 habitantes
- La Semana de la Tortilla de Betanzos ya tiene ganador del certamen casero y se prepara para elegir el profesional
- A Maquía, de las pastas de té a abrir una heladería en Santa Cristina
- Al rescate del Olímpico: ceden gratis un terreno para evitar la disolución del club de Bergondo
- El Club Ciclista de Cambre cerrará si no cobra el dinero pendiente del Concello: «Si no podemos pagar las deudas tenemos que cerrar»
- Oleiros ofertará más suelo para vivienda protegida y chalés
- Arde de madrugada el almacén y un comedor anexos a un bar en Abegondo
- A puja la tala de casi 200 eucaliptos del parque de O Paraxón, en Oza-Cesuras