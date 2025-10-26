El BNG critica la merma en la participación con Rioboo
Culleredo
El BNG de Culleredo critica que la participación ciudadana ha quedado «reducida a un formalismo» desde la llegada a la Alcaldía de José Ramón Rioboo. Defiende «la recuperación de unos procesos realmente participativo».
«En lugar de acercar propuestas para los presupuestos, para que el Consello Xeral de Participación los debata e informe como es su función, el Gobierno municipal ofreció de modo paternalista realizar aportaciones», afea sobre un encuentro celebrado el martes al que el alcalde no asistió y de la oposición solo fue el BNG, afirma.
