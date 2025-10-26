A concurso la mejora del Parque do Porto
El Concello de Sada ha sacado a contratación la humanización del Parque do Porto por 215.000 euros. La obra busca crear un «espacio más verde, accesible e integrador» e incluye la creación de tres áreas diferenciadas para niños, adolescentes y mayores.
