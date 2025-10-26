María da Orraca, la superheroína de memoria prodigiosa de A Laracha
Esta vecina de Soandres se suma a la saga de superabuelas del rural del artista Yoseba MP
En un prado, rodeada de ovejas y con dos corderitos asomando de su mandil a cuadros. Así ha inmortalizado Yoseba MP a María Sánchez Tuset, más conocida como María da Orraca, la primera larachesa en sumarse a su serie Fenómenas del rural, la Patrulla X del rural gallego. Su superpoder, una memoria prodigiosa equiparable a la de Johnny 5, el entrañable robot de la película Cortocircuito.
Esta vecina de la parroquia de Soandres, autora del libro Recordos de María da Orraca, saluda ahora a vecinos y visitantes desde la mediana de un edificio de la Avenida de Fisterra. El mural se inauguró este domingo con la presencia de la retratada, el autor y el alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela. «Tiene el superpoder de los corderos», destaca Joseba Muruzábal, que quiso recrear en su mural la capacidad de María para «cuidar, recordar y preservar». El recurso de los corderos tiene su base en una historia que le contó esta superheroína larachesa, que recordaba haber trasladado de niña en los bolsillos de su mandil unos corderos recién nacidos.
«María tiene una relación con su memoria y con su historia personal muy especial», reflexionaba ayer Yoseba, que se congratula de haber entrado en contacto con esta larachesa apasionada por documentar la vida de su aldea, los cambios en las costumbres e incluso el proceso de transformación de su vivienda a lo largo de los años: «Conocerla fue impresionante. Es una mujer que sigue activa, que conserva una lucidez envidiable y una conexión con el pasado que enseña mucho sobre quienes somos», apunta el artista.
Su homenaje a María da Orraca se suma al mural realizado en Caión para reivindicar la identidad marinera de esta villa. Yoseba MP inmortalizó también a dos vecinas, en esta ocasión las pescantinas Josefa y Maruja, una con un pinto y la otra con un cesto en la cabeza.
Los murales forman parte de una iniciativa que ha puesto en marcha el Ayuntamiento larachés para «embellecer el espacio público a través del arte urbano» y «reforzar la identidad local mediante obras que pongan en valor tanto la historia como a la gente del municipio».
