Mejoras en el local sociocultural de A Insua

La Xunta concederá al Concello de A Laracha una subvención para la mejora energética del centro sociocultural de A Insua, construido en 1970. La Consellería de Presidencia aportará 107.000 euros y el Concello financiará el resto de los trabajos, que ascienden en total a 107.063 euros.

