Nuria Mosqueira recibe el premio Filomena Dato

La coruñesa Nuria Mosqueira Varela recibió este sábado el premio de poesía Filomena Dato de manos de la alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez. La escritora se hizo con el galardón con su poemario Oito días, que será editado por Apiario.

