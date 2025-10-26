Además del agua y el sol, las plantas para poder crecer bien necesitan la compañía de pájaros e insectos. Y, para potenciar que una zona tenga estas especies, es necesario atraerlas. Los alumnos de quinto de primaria del colegio Juana de Vega, en Oleiros, quisieron participar de este proceso creando y pintando sus propias casa de pájaros.

Una técnica enseña las cepas de Branco Lexítimo. | Iago López

La actividad parte de una investigación de la fundación Juana de Vega para fomentar el conocimiento sobre viticultura sostenible dentro del proyecto ECOSPHEREWINES. Técnicos de la Fundación se desplazaron hasta el centro para explicar a los estudiantes por qué era importante conservar la biodiversidad en los viñedos, donde recibieron decenas de preguntas. «De una cosa que les cuentas te cuentan ellos 25», bromeó la técnica Anabel Alba González, que explicaba que los alumnos «están muy concienciados» con la necesidad de cuidar el entorno. «Lo importante es que aprendan que nadie puede estar solo, que necesitan de animales y de plantes», dijo la técnica.

Tras la charla inicial, los estudiantes pudieron construir la maqueta de los niños y pintarlos. El resultado fueron multitudes de diseños originales, imitando la hierba o las ramas de un árbol. «Es muy divertido», comentó Candela, una de las alumnas. «Los pájaros también necesitan casa, a mi me gustan mucho y en mi casa tenemos también un hotel de insectos», explicó.

Eva Rodríguez, su profesora, señaló que «muchos no tenían ni idea de como se hacían las casas nidos y que varios se habían mostrado emocionados con la idea de que un pájaro pudiera anidar en una de las casetas. «Para ellos es fantástico, es un día diferente y llevan toda la semana esperando», dijo la maestra. Al terminar, los técnicos de la fundación colocaron una casa nido de investigación y un hotel de insectos en el pequeño viñedo escolar. «Recordad que en primavera podréis plantar las semillas que les dejamos a vuestros profes: romero, albahaca, lavanda...», destacó González, que les aseguró que podrían comer las uvas una vez crecieran.

Los alumnos estaban sin embargo, más emocionados por poder salir del colegio durante el día. Y es que la actividad les llevó a visitar la parcela experimental de la bodega Pagos de Brigrante en Paderne. Durante la visita los alumnos pudieron conocer de primera mano cómo el uso de cubiertas vegetales o la recuperación de las terrazas tradicionales de piedras secas podían favorecer la biodiversidad de la zona.

«Me ha gustado mucho cuando han hablado sobre los viñedos porque las uvas son mi segunda fruta favorita», afirmó Candela.