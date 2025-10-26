Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP afea el fichaje de una edila de Alternativa en Carral

Oleiros

El PP de Oleiros critica que el alcalde, Ángel García Seoane, haya fichado para el Concello oleirense a la concejala y portavoz de Alternativa dos Veciños de Carral Rocío Rabuñal, de modo que «carga a las arcas municipales la nómina» de la exedila de Gobierno de Carral.

Los populares defienden que Rabuñal «va a recibir formación y entrenamiento en la masía de Oleiros a cuenta de sus vecinos» y auguran que querrá ponerla al frente del partido en Carral.

