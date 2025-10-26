El PP afea el fichaje de una edila de Alternativa en Carral

El PP de Oleiros critica que el alcalde, Ángel García Seoane, haya fichado para el Concello oleirense a la concejala y portavoz de Alternativa dos Veciños de Carral Rocío Rabuñal, de modo que «carga a las arcas municipales la nómina» de la exedila de Gobierno de Carral.

Los populares defienden que Rabuñal «va a recibir formación y entrenamiento en la masía de Oleiros a cuenta de sus vecinos» y auguran que querrá ponerla al frente del partido en Carral.