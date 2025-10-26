Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE critica la caída en las becas comedor del Concello

Afirma que tramitar las solicitudes en Servicios Sociales disuade

RAC

Oleiros

El PSOE de Oleiros apoya las reclamaciones del colegio Valle Inclán de incorporar más profesorado. Critica los «recortes educativos» de la Xunta y afea también al Concello que para este curso haya reducido a una tercera parte el número de alumnos beneficiarios de las becas comedor municipales con respecto al año pasado.

Los socialistas aseguran que para este curso «se ha pasado de 112 a 45 becas». Insisten, además, en defender que la canalización de los trámites a través de Servicios Sociales «supone un estigma que hace a muchos no presentar solicitud».

