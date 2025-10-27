Susto al arder una freidora en una hamburguesería de Oleiros

Una freidora de una hamburguesería ardió esta mañana en Oleiros. El incendio fue sofocado por los bomberos del servicio de emergencias de Oleiros.

El 112 Galicia recibió el aviso sobre las 12.15 horas. Un particular alertó que se habían descontrolado las llamas en una de las freidoras industriales y se había llenado de humo el local de la avenida das Mariñas. Los servicios de emergencias tuvieron que evacuar los humos con ventiladores hasta que las mediciones de gases dieron resultados negativos. La emergencia se dio por finalizada a las 13.20 horas, tras lo cual el personal pudo volver a acceder al establecimiento.

Hasta el lugar se desplazaron también una dotación de los bomberos de Arteixo, que no tuvieron que actuar; agentes de la Policía Local de Oleiros y la Guardia Civil.