Susto al arder una freidora en una hamburguesería de Oleiros
El local se llenó de humo que tuvo que se despejado con ventiladores
Una freidora de una hamburguesería ardió esta mañana en Oleiros. El incendio fue sofocado por los bomberos del servicio de emergencias de Oleiros.
El 112 Galicia recibió el aviso sobre las 12.15 horas. Un particular alertó que se habían descontrolado las llamas en una de las freidoras industriales y se había llenado de humo el local de la avenida das Mariñas. Los servicios de emergencias tuvieron que evacuar los humos con ventiladores hasta que las mediciones de gases dieron resultados negativos. La emergencia se dio por finalizada a las 13.20 horas, tras lo cual el personal pudo volver a acceder al establecimiento.
Hasta el lugar se desplazaron también una dotación de los bomberos de Arteixo, que no tuvieron que actuar; agentes de la Policía Local de Oleiros y la Guardia Civil.
- José Manuel Iglesias, empresario: «Es increíble que nuestros parques hayan llegado a todos los continentes desde Cerceda»
- El Club Ciclista de Cambre cerrará si no cobra el dinero pendiente del Concello: «Si no podemos pagar las deudas tenemos que cerrar»
- Al rescate del Olímpico: ceden gratis un terreno para evitar la disolución del club de Bergondo
- Oleiros ofertará más suelo para vivienda protegida y chalés
- Bonos de 100 euros para gastar en concellos de A Coruña con menos de 20.000 habitantes
- Los guardianes del castillo de Corbeiroa: «Si siguen sin hacer nada, lo haremos nosotros. ¡Qué menos que defender la identidad de nuestro pueblo!»
- A puja la tala de casi 200 eucaliptos del parque de O Paraxón, en Oza-Cesuras
- La televisión catalana se ríe del 'turismo de borrachera' de Inés Hernand en los Caneiros de Betanzos