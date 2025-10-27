Un camión de Estrella Galicia pierde parte de la carga y colapsa la rotonda de Sabón
El incidente provocó retenciones durante más de dos horas
Un camión de Estrella de Galicia perdió parte de la carga en la rotonda de Sabón este lunes poco después de las cinco de la tarde.
El incidente se produjo a causa de la rotura de una de las baldas laterales del tráiler, lo que provocó retenciones durante más de dos horas en la glorieta superior del parque industrial.
Los palés de cerveza estaban vacíos, y los efectivos tardaron unas dos horas en limpiar la vía. asta el lugar de los hechos se desplazaron Policía Local de Arteixo, Protección Civil de Arteixo y Mantenimiento de Carreteras.
El incidente obligó al resto de vehículos a desplazarse por la rotonda inferior, lo que provocó que el tráfico se ralentizase durante la tarde.
