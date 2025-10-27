Detectadas plantas amenazadas o inéditas en la península en la cuenca del río Barcés
El hallazgo "evidencia el alto valor natural" del bosque de ribera del área y justifica la solicitud de ampliar el área de la Red Natura 2000, sostiene la UDC
Un equipo de la Universidade da Coruña (UDC) acaba de publicar en la revista Nueva Acta Científico Compostelana un estudio en el que se identifican nuevas poblaciones de especies vegetales amenazadas y de interés en la cuenca del río Barcés. Los hallazgos, que incluyen cuatro especies recogidas en el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas, "ponen de manifiesto el elevado valor ecológico de este espacio y avalan la propuesta de ampliar el área de la Red Natura 2000 asociada al embalse de Cecebre", señala la UDC.
El artículo, titulado Flora de interés de la cuenca del río Barcés (A Coruña), recoge los resultados de las prospecciones de flora realizadas por el equipo investigador de la UDC integrado por Eva Martínez Veiga, Iván Rodríguez Buján y Jaime Fagúndez. El estudio forma parte del proyecto sobre el bosque de ribera del Barcés, bajo la dirección de los profesores María José Servia y Jaime Fagúndez, promovido y financiado por la Cátedra Hijos de Rivera-UDC de Desarrollo Sostenible.
En las prospecciones se identificaron 18 especies poco frecuentes, raras o amenazadas, la mayor parte de ellas asociadas a bosques de ribera y ecosistemas fluviales, señala la UDC. Entre ellas destacan, junto a las cuatro especies incluidas en el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas, como los helechos Dryopteris guanchica y Vandeboschia speciosa, una novedad para la Península Ibérica, la Silene × hampeana, híbrido natural de las especies S. dioica y S. latifolia. Además, se ha documentado por primera vez en la provincia coruñesa la presencia de Alopecurus pratensis.
