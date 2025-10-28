Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abegondo dedica a gasto corriente todo el importe del POS+ Adicional

Apuesta por destinar fondos propios a inversiones cuando el Gobierno local estime "oportuno"

La Corporación municipal, durante el pleno extraordinario de este martes, en Abegondo.

RAC

Abegondo

El Concello de Abegondo destinará todo el importe de la primera fase del POS+ Adicional de la Diputación, 241.556,87 euros, a gasto corriente. El alcalde, José Antonio Santiso, José Antonio Santiso, explicó que prevé que la cuantía que ahora se dedica a «gasto ordinario» pueda incorporarse en el presupuesto de 2026 para la ejecución de nuevas obras. La iniciativa salió adelante en un pleno extraordinario con los votos a favor del Gobierno local, del PP, que cuenta con mayoría absoluta, y la abstención del PSOE. El concejal del BNG excusó su ausencia en la sesión plenaria por motivos personales.

El regidor explicó que dedicar ahora estos fondos a gasto corriente permite elegir cuándo impulsar actuaciones. «Así queda dinero para inversiones cuando estimemos oportuno» y «encargándose el personal municipal de la revisión y control de los trabajos y agilizando la tramitación», señala.

Santiso agradece que el ente provincial permita dedicar el POS a gasto ordinario. Avanza que Abegondo dedicará cuantía, «fundamentalmente, al pago de nóminas». Adelanta que prevé incorporar estos créditos en el presupuesto municipal del próximo año y destinarlos a intervenciones como el arreglo de aceras, la mejora de la seguridad viaria en varios puntos del municipio y obras de saneamiento.

