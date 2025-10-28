Abegondo dedica a gasto corriente todo el importe del POS+ Adicional

El Concello de Abegondo destinará todo el importe de la primera fase del POS+ Adicional de la Diputación, 241.556,87 euros, a gasto corriente. El alcalde, José Antonio Santiso, José Antonio Santiso, explicó que prevé que la cuantía que ahora se dedica a «gasto ordinario» pueda incorporarse en el presupuesto de 2026 para la ejecución de nuevas obras. La iniciativa salió adelante en un pleno extraordinario con los votos a favor del Gobierno local, del PP, que cuenta con mayoría absoluta, y la abstención del PSOE. El concejal del BNG excusó su ausencia en la sesión plenaria por motivos personales.

El regidor explicó que dedicar ahora estos fondos a gasto corriente permite elegir cuándo impulsar actuaciones. «Así queda dinero para inversiones cuando estimemos oportuno» y «encargándose el personal municipal de la revisión y control de los trabajos y agilizando la tramitación», señala.

Santiso agradece que el ente provincial permita dedicar el POS a gasto ordinario. Avanza que Abegondo dedicará cuantía, «fundamentalmente, al pago de nóminas». Adelanta que prevé incorporar estos créditos en el presupuesto municipal del próximo año y destinarlos a intervenciones como el arreglo de aceras, la mejora de la seguridad viaria en varios puntos del municipio y obras de saneamiento.