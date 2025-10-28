Alternativa critica la «desatención» de la capilla de San Cosme

Alternativa dos Veciños de Culleredo llevará a pleno «la desatención de la capilla de San Cosme». Preguntará por «el estado de conservación del entorno de la capilla, un punto de encuentro vecinal que se encuentra en un evidente estado de abandono».

Critica que el mobiliario está «prácticamente destruido» y «las zonas cubiertas necesitan mantenimiento».