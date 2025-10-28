Bergondo llama a manifestarse a las 12.00 para exigir el baipás
Bergondo
El Concello de Bergondo convoca una manifestación este martes a las 12.00 horas contra el proyecto del Ministerio de Transporte que «implica la supresión» del baipás de Infesta, en Betanzos, de la conexión por ferrocarril entre A Coruña y Ferrol. Será en la DP-0105, al lado del Hotel Luso, con el lema: «Por una alternativa justa. Cortiñán no se mutila». El BNG no se incorporará, pues afirma que por el día y hora de la convocatoria no se facilita la asistencia y es un «lavado de imagen». Acusa al Concello de no buscar consenso.
